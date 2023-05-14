Под Саратовом задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа

В Саратовской области правоохранители по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях задержали местных жителей 21 и 16 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел 9 мая 2023 года на перегоне Покровск – Анисовка в Энгельсском районе. Злоумышленники взломали дверь релейного шкафа и подожгли оборудование.

Полицейским удалось установить личность преступников и задержать их.

По факту поджога возбуждено уголовное по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Молодым людям, если их вина будет доказана, грозит до пяти лет лишения свободы или исправительные работы на тот же срок.