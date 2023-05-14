В Москве задержали  украинца, похожего на разыскиваемого россиянина

В Москве задержали украинского двойника россиянина, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С помощью камер видеонаблюдения столичные полицейские задержали человека, похожего на 37-летнего калининградца. Он был объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от суда и следствия.

Мужчину доставили в отделение, однако тот показал украинский паспорт. Как выяснилось, задержанный – абсолютный двойник разыскиваемого калининградца. Ему 39 лет, он переехал в Краснодарский край в 2013 году. В столицу украинский гражданин приехал, чтобы продать биткоины на бирже.

Полицейские проверили двойника по базам, но проблем с законом не обнаружили. В итоге его отпустили.