В Армении частично разрушилась башня древнего монастыря Ахпат

Башня крепостной стены монастырского комплекса X века Ахпат, расположенного на севере Армении, частично обрушилась. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в 11-30 мск. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Спасатели выяснили, что обрушилось 12 квадратных метров одной из башен. Общая ее площадь составляла до ЧП 20 квадратных метров. По данным специалистов, не исключается разрушение оставшейся части.

Напомним, что Ахпат в 1996 году был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.