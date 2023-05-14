$77.20+1.3284.25+1.36

В Армении частично разрушилась башня древнего монастыря Ахпат

Башня крепостной стены монастырского комплекса X века Ахпат, расположенного на севере Армении, частично обрушилась. Об этом пишет РИА «Новости».

В Армении частично разрушилась башня древнего монастыря Ахпат
© РИА Новости

Инцидент произошел в 11-30 мск. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Спасатели выяснили, что обрушилось 12 квадратных метров одной из башен. Общая ее площадь составляла до ЧП 20 квадратных метров. По данным специалистов, не исключается разрушение оставшейся части.

Напомним, что Ахпат в 1996 году был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что на территории комплекса Ахпат загорелось одноэтажное строение. В тушении пожара участвовали четыре пожарных расчета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий