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Тело женщины обнаружили в одной из квартир Москвы

Тело женщины 1986 года рождения обнаружили на кровати после тушения пожара. Он произошел в квартире на Большой Почтовой улице в центре Москвы. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

Тело женщины обнаружили в одной из квартир Москвы
© РИА Новости

Эксперты считали, что одной из причин пожара мог стать поджог, однако пожарно-техническая экспертиза не обнаружила его следов, отмечается в сообщении.

Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося, проводится доследственная проверка.

Ранее в московской квартире на Рублевском шоссе обнаружили тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, телесные повреждения могла нанести мать мальчика, ее задержали.

Также тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Отмечается, что по данному факту сотрудниками СК организована доследственная проверка.

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