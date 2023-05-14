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В Донецке прозвучали мощные взрывы

В Донецке в нескольких районах прозвучало порядка десяти мощных взрывов. Об этом пишет ТАСС.

В Донецке прозвучали мощные взрывы
© РИА Новости

Взрывы предварительно связаны с работой российской системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что жители города слышали взрывы не только в центре, но и в отдаленных районах.

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Власти ДНР отметили, что наряду с ракетным обстрелом, ВСУ выпустили по Донецку 50 снарядов калибра 155мм. В общей сложности, они 9 раз обстреляли город.

Большая часть снарядов была выпущена по Кировскому и Петровскому районам.

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