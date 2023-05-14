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112: в Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда

На пункте приема металлолома в Уфе сдетонировал взрыватель артснаряда, сообщает Telegram-канал 112, один из работников погиб.

В Уфе работник пункта приема металлолома погиб при взрыве
© РИА Новости

По данным канала, в настоящее время силовики выясняют, как взрыватель попал на пункт лома. Отмечается, что он находился в куче металла на открытой площадке, а не в помещении, что помогло избежать большего количества жертв и разрушений.

Сотрудники Росгвардии обыскали площадку и нашли еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны. В настоящее время пункт приема закрыт, ведется следствие.

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Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в Челябинской области 23-летний ранее судимый за незаконное изготовление оружия мужчина испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ).

До этого стало известно, что в Симферополе строители нашли на территории строящейся Cоборной мечети черный пакет с торчащими проводами.

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