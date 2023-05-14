Часть дрона нашли вблизи военного аэродрома в российском приграничном регионе
Хвостовую часть дрона нашли в пяти километрах от военного аэродрома в поселке Халино Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации авторов поста, к хвосту беспилотника была прикреплена стропа от парашюта. Принадлежность дрона пока неизвестна. Пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что военный аэродром, рядом с которым нашли часть дрона, находится примерно в 130 километрах от государственной границы.
Ранее сообщалось, что охранники нефтебазы на в Брянской области во время ночного обхода нашли между резервуаров воронки от снарядов, предположительно, сброшенных беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утечки и возгорания за атакой по объекту не последовало. Пострадавших нет.