Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение с магнитудой 5,2

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю заявили, что вечером, 13 мая, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

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«Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива, в 94 километрах южнее поселка Усть-Камчатск», — сказано в сообщении на сайте регионального МЧС.

Уточняется, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, сообщения от местных жителей не поступали.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что ощутимое землетрясение произошло у вулкана Шивелуч, находящегося на Камчатке. Его магнитуда, происшедшего на глубине два километра, составила 5.0. Землетрясение почувствовали жители поселка Ключи Усть-Камчатского района.