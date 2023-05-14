Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение с магнитудой 5,2
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю заявили, что вечером, 13 мая, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
«Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива, в 94 километрах южнее поселка Усть-Камчатск», — сказано в сообщении на сайте регионального МЧС.
Уточняется, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, сообщения от местных жителей не поступали.
Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что ощутимое землетрясение произошло у вулкана Шивелуч, находящегося на Камчатке. Его магнитуда, происшедшего на глубине два километра, составила 5.0. Землетрясение почувствовали жители поселка Ключи Усть-Камчатского района.
До этого сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 на юге Камчатки. Согласно данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 111 км от города Северо-Курильск, где проживают более 2,3 тыс. человек.