Житель Сахалина признался в убийстве, которое совершил в 2000 году, но избежал суда
Мужчина признался в убийстве, дело по которому закрыли в связи с истечением сроков давности, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского городского суда.
Житель Сахалина избежал наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть по неосторожности.
На суде подсудимый полностью признал себя виновным в преступлении, совершенном им в 2000 году. Однако со дня причинения смерти по неосторожности прошло более 15 лет, и все эти годы обвиняемый не уклонялся от органов следствия. Рассмотрев все известные обстоятельства дела, судья освободил подсудимого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В мае власти признали умершую в 2006 году женщину виновной в смерти ее мужа, убитого 60 лет назад в США.