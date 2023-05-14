Житель Сахалина признался в убийстве, которое совершил в 2000 году, но избежал суда

На суде подсудимый полностью признал себя виновным в преступлении, совершенном им в 2000 году. Однако со дня причинения смерти по неосторожности прошло более 15 лет, и все эти годы обвиняемый не уклонялся от органов следствия. Рассмотрев все известные обстоятельства дела, судья освободил подсудимого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.