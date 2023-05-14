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Житель Сахалина признался в убийстве, которое совершил в 2000 году, но избежал суда

Мужчина признался в убийстве, дело по которому закрыли в связи с истечением сроков давности, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского городского суда.

Житель Сахалина признался в убийстве, которое совершил в 2000 году, но избежал суда
© Газета.Ru

Житель Сахалина избежал наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть по неосторожности.

На суде подсудимый полностью признал себя виновным в преступлении, совершенном им в 2000 году. Однако со дня причинения смерти по неосторожности прошло более 15 лет, и все эти годы обвиняемый не уклонялся от органов следствия. Рассмотрев все известные обстоятельства дела, судья освободил подсудимого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В мае власти признали умершую в 2006 году женщину виновной в смерти ее мужа, убитого 60 лет назад в США.

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