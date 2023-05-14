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В российском регионе дети выкрали ружье и ранили из него шестилетнюю девочку

В поселке Виллози Ленинградской области дети из ружья ранили шестилетнюю девочку. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает 47news.

В российском регионе дети выкрали ружье и ранили из него шестилетнюю девочку
© Lenta.ru

По данным издания, местный житель нашел в сарае пневматическое ружье и показал его соседским детям. После этого один из них незаметно выкрал оружие, чтобы пострелять по бочкам. В момент выстрела ребенок промахнулся и попал в дочь хозяина ружья, которая проходила рядом с мишенью. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подросток решил отомстить приемному отцу и убил его родную дочь топором.

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