В российском регионе дети выкрали ружье и ранили из него шестилетнюю девочку

По данным издания, местный житель нашел в сарае пневматическое ружье и показал его соседским детям. После этого один из них незаметно выкрал оружие, чтобы пострелять по бочкам. В момент выстрела ребенок промахнулся и попал в дочь хозяина ружья, которая проходила рядом с мишенью. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.