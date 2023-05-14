Сумку с автоматами и боевыми патронами выловили из Москвы-реки

Работники сервиса по аренде самокатов занимались поиском пропавших транспортных средств. По данным системы, они находились на дне Москвы-реки. Когда самокаты стали доставать оттуда с помощью специальных магнитов, выяснилось, что под водой также находились 2 автомата и 5 рожков с боевыми патронами.