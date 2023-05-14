112: сумку с автоматами и боевыми патронами выловили из Москвы-реки
Небольшой арсенал отыскала служба безопасности популярного кикшеринга в Москва-реке, передает Telegram-канал "112".
Работники сервиса по аренде самокатов занимались поиском пропавших транспортных средств. По данным системы, они находились на дне Москвы-реки. Когда самокаты стали доставать оттуда с помощью специальных магнитов, выяснилось, что под водой также находились 2 автомата и 5 рожков с боевыми патронами.
Известно, что о находке незамедлительно сообщили в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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