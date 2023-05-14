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Пропавший во время сплава житель Свердловской области был найден мертвым

Мужчина погиб, когда его лодка перевернулась, а его самого унесло течением. Об этом рассказывает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на комментарии начальника спасотряда Краснотурьинска и старшего помощника руководителя СК по Свердловской области.

Пропавший во время сплава житель Свердловской области был найден мертвым
© РИА Новости

Известно, что 28-летний парень отправился вместе со своим другом на сплав по реке Шегультан еще 6 мая. Река протекает по северу Свердловской области и отличается быстрым течением. Впервые лодка, в которой сидел погибший, перевернулась в день начала сплава. Мужчине удалось залезть в нее обратно, и друзья решили продолжить начатое. Однако судно вновь оказалось под водой, а туриста затянуло и унесло течением.

Друг пропавшего уральца сначала пытался найти его самостоятельно и обратился за помощью к поисковикам только спустя некоторое время.

Следователи начали проверку по данному факту.

«Проверка проводится следственным отделом по городу Североуральск СУ СКР Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — заявил изданию старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

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