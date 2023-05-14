Пропавший во время сплава житель Свердловской области был найден мертвым

Мужчина погиб, когда его лодка перевернулась, а его самого унесло течением. Об этом рассказывает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на комментарии начальника спасотряда Краснотурьинска и старшего помощника руководителя СК по Свердловской области.

Известно, что 28-летний парень отправился вместе со своим другом на сплав по реке Шегультан еще 6 мая. Река протекает по северу Свердловской области и отличается быстрым течением. Впервые лодка, в которой сидел погибший, перевернулась в день начала сплава. Мужчине удалось залезть в нее обратно, и друзья решили продолжить начатое. Однако судно вновь оказалось под водой, а туриста затянуло и унесло течением.