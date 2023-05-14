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В Туве местного жителя подозревают в убийстве супружеской пары

Житель Республика Тыва задержан и заключен под стражу по обвинению в двойном убийстве, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

В Туве местного жителя подозревают в убийстве супружеской пары
© РИА Новости

По версии следствия, преступления было совершено задержанным в ночное время 11 мая. Чуть позже в квартире дома на Убсу-Нурской улице в Кызыле были найдены тела мужчины и женщины, 49 лет и 54 лет соответственно, с признаками криминальной смерти.

Правоохранители установили, что причастным к двойному убийству может быть 43-летний знакомый сожителей, который якобы поссорился с ними во время застолья и ранил их ножом, отчего оба потерпевших скончались на месте.

"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее на Камчатке 16-летнего подростка заподозрили в попытке убить отца двумя кухонными ножами.

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