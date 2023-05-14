Женщина пострадала от взрыва гранаты в Крыму

В Крыму местная жительница получила ранения от взрыва гранаты, которая была засунута в распределительный щит.

© Vse42.ru

По предварительным данным, местная жительница открыла дверцу распределительного щита в Алуште, когда произошел взрыв гранаты. Женщина получила ранение ноги.