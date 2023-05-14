Женщина пострадала от взрыва гранаты в Крыму
В Крыму местная жительница получила ранения от взрыва гранаты, которая была засунута в распределительный щит.
По предварительным данным, местная жительница открыла дверцу распределительного щита в Алуште, когда произошел взрыв гранаты. Женщина получила ранение ноги.
Как информирует Газета.ru со ссылкой на соцсети, неизвестный взломал замок щита и положил туда боеприпас. Полиция проводит розыскные мероприятия. Скорая оказала медицинскую помощь пострадавшей. Официально информация не была подтверждена.