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ФБР провело обыски в квартире россиян в башне Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в одном из помещений на 41-м этаже здания Trump Tower III (башня Трампа) в Майами. Об этом сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на представителя ФБР.

В квартиру россиян в башне Трампа пришли с обыском сотрудники ФБР
© ТАСС

По данным издания, квартира принадлежит компании, MIC-USA, которую предположительно контролируют россияне Олег Пацуля и Агунда Макеева. В бюро отметили, что проводили «предписанные судом» действия. Подробности произошедшего не приводятся.

В материале отмечается, что финансирование для покупки помещения стоимостью 1,65 миллиона долларов предоставил банк BAC Florida, который в 2020 году подал в суд на Пацулю и Макееву. Утверждалось, что они не выполнили обязательства по ипотеке на сумму 975 тысяч долларов. Позже спор был разрешен, однако детали сделки неясны.

В августе 2022 года Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около 100 агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

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