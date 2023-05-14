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В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе

Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в результате пожара в покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти не обнаружено. Об этом рассказал глава города Николай Ренц, пишет ТАСС.

В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе
© globallookpress.com

Политик оценил экологическую обстановку из-за крупного пожара в городе.

«Лаборатория отработала, превышений ПДК на территории жилых домов не было», — уточнил он.

Возгорание в покрасочном цехе в Тольятти вспыхнуло вечером в субботу, 13 мая. Сначала площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Позже она достигла 20 тысяч квадратных метров. Площадь обрушения составила 5 тысяч квадратных метров.

Сейчас пожар локализован, его продолжают тушить. Власти города сообщили, что работа МЧС в цеху осложнялась проблемой с питанием насоса.

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