Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки

Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети.

«На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая.