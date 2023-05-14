Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки
Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети.
«На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.