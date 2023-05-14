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Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки

Под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога, рассказал очевидец в соцсети.

Под Екатеринбургом загорелся лес возле заправки
© ТАСС

«На Полевском тракте, горит лес прямо рядом с железной дорогой», — сообщил очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Кроме этого, рядом с местом пожара находится АЗС. Пожар произошел в ночь с 13 на 14 мая.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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