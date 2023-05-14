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Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского БПЛА на предприятие

Украинский беспилотник в субботу атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области сообщили об атаке украинского БПЛА на предприятие
© РИА Новости

"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

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