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В Тольятти ликвидировано открытое горение на заводе

Открытое горение в покрасочном цехе предприятия "Феррони-Тольятти" ликвидировано на площади в 20 тысяч квадратных метров. Это произошло в 5:45 по московскому времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Тольятти ликвидировано открытое горение на заводе
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что пожар в покрасочном цехе предприятия "Феррони-Тольятти" локализован на площади 20 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, цех загорелся в ночь на воскресенье, 14 мая. В нем находится крупнейшая площадка по производству металлических дверей. К тушению привлечены десятки пожарных и спецмашин. К месту прибыли и два специальных пожарных поезда.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что в результате возгорания машины скорой помощи на Украине погиб человек.

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