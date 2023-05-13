В Тольятти горит крупный заводе по производству дверей Ferroni

Масштабное возгорание произошло в Тольятти на территории завода по производству дверей «Феррони» вечером 13 мая, заявили в Главном управлении МЧС по Самарской области. Горит производственный одноэтажный корпус.

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В 22:22 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе по адресу Поволжское шоссе, 3. В момент первого сообщения говорилось о пожаре на площади около 1000 квадратных метров. Впоследствии площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. В здании на момент происшествия находились люди. Была организована их эвакуация.

На текущий момент информации о жертвах и пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 104 человека и 33 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены Пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара». Пожару присвоен ранг № 3.

В Главном управлении МВД по Самарской области уточнили, что сотрудники ГИБДД контролируют безопасность дорожного движения и обеспечивают свободный проезд для спецтранспорта. На место ЧП были направлены ближайшие автопатрули, а также следственно-оперативная группа и руководство Управления МВД России по г. Тольятти.