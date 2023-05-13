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В Тольятти горит крупный заводе по производству дверей Ferroni

Масштабное возгорание произошло в Тольятти на территории завода по производству дверей «Феррони» вечером 13 мая, заявили в Главном управлении МЧС по Самарской области. Горит производственный одноэтажный корпус.

В Тольятти горит крупный заводе по производству дверей Ferroni
© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 22:22 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе по адресу Поволжское шоссе, 3. В момент первого сообщения говорилось о пожаре на площади около 1000 квадратных метров. Впоследствии площадь увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. В здании на момент происшествия находились люди. Была организована их эвакуация.

На текущий момент информации о жертвах и пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 104 человека и 33 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены Пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара». Пожару присвоен ранг № 3.

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В Главном управлении МВД по Самарской области уточнили, что сотрудники ГИБДД контролируют безопасность дорожного движения и обеспечивают свободный проезд для спецтранспорта. На место ЧП были направлены ближайшие автопатрули, а также следственно-оперативная группа и руководство Управления МВД России по г. Тольятти.

4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

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