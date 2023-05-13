В Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Краснодарском крае в субботу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 75 км к северо-западу от Сочи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.