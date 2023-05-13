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В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Краснодарском крае в субботу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Краснодарском крае произошло землетрясение
© РИА Новости

По его данным, эпицентр находился в 75 км к северо-западу от Сочи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю журналистам уточнили, что интенсивность землетрясения составила 2-3 балла, пострадавших нет.

"В 2 км от Туапсе зафиксировано сейсмособытие. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

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