В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Краснодарском крае в субботу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 75 км к северо-западу от Сочи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
В пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю журналистам уточнили, что интенсивность землетрясения составила 2-3 балла, пострадавших нет.
"В 2 км от Туапсе зафиксировано сейсмособытие. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.