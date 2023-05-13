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В Тверской области при взлете опрокинулся вертолет

Вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете в районе населенного пункта Селихово в Тверской области. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

В Тверской области при взлете опрокинулся вертолет
© РИА Новости

"В Тверской области в районе населенного пункта Селихово при взлете опрокинулся вертолет Robinson R66. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о происшествии поступила в 16:43, для ликвидации последствий привлекались 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники. О принадлежности вертолета пока не сообщается.

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