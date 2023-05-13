Крушение вертолетов и истребителей в Брянской области назвали авиазасадой

Два вертолета Ми-8, а также истребители Су-35 и Су-34, которые потерпели крушение над Брянской областью, могли быть сбиты. Издание «Коммерсантъ» приводит мнение неназванных специалистов, которые сочли происшествие в российском регионе авиазасадой.

«Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду», — сказано в материале.

Журналисты напоминают, что истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 практически одновременно «могли быть сбиты» у границы с Украиной. Два вертолета Ми-8 ВКС России упали на окраине города Клинцы.

Видео с моментом взрыва одного из Ми-8 были опубликованы в городских сообществах после полудня по московскому времени. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Клинцы» сообщили о громком взрыве.