$77.20+1.3284.25+1.36

Газопровод получил повреждения во время обстрела Донецка

Газопровод получил повреждения во время массированного обстрела Донецка. Об этом информирует РИА Новости.

Газопровод получил повреждения во время обстрела Донецка
© РИА Новости

В субботу утром вооруженные формирования Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка. В поселке Горняк осколок перебил газопровод.

Обстрел начался в 6.30 со стороны Нетайлово. ВСУ применили «Град» и артиллерию калибра 155 миллиметров НАТО.

В частном секторе погибла женщина с ребенком. Еще трое гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Одна из ракет угодила в многоквартирный жилой дом на улице Химиков 44. Часть боеприпаса застряла между пятым и шестым этажами.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины пропало электричество в результате поражения энергообъекта в Хмельницкой области.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий