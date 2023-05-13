Газопровод получил повреждения во время обстрела Донецка

Газопровод получил повреждения во время массированного обстрела Донецка. Об этом информирует РИА Новости.

В субботу утром вооруженные формирования Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка. В поселке Горняк осколок перебил газопровод.

Обстрел начался в 6.30 со стороны Нетайлово. ВСУ применили «Град» и артиллерию калибра 155 миллиметров НАТО.

В частном секторе погибла женщина с ребенком. Еще трое гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Одна из ракет угодила в многоквартирный жилой дом на улице Химиков 44. Часть боеприпаса застряла между пятым и шестым этажами.