Газопровод получил повреждения во время обстрела Донецка
Газопровод получил повреждения во время массированного обстрела Донецка. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу утром вооруженные формирования Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка. В поселке Горняк осколок перебил газопровод.
Обстрел начался в 6.30 со стороны Нетайлово. ВСУ применили «Град» и артиллерию калибра 155 миллиметров НАТО.
В частном секторе погибла женщина с ребенком. Еще трое гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Одна из ракет угодила в многоквартирный жилой дом на улице Химиков 44. Часть боеприпаса застряла между пятым и шестым этажами.
Ранее сообщалось, что в шести областях Украины пропало электричество в результате поражения энергообъекта в Хмельницкой области.