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Информация о падении еще одного вертолета в Брянской области подтвердилась

В Брянской области потерпел крушение еще один вертолет. О том, что информация о его падении подтвердилась сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, вертолет упал в Ученском районе рядом с деревней Волкустичи. В настоящее время на место крушения едут взрывотехники, так как летательный аппарат может быть заминирован.

Стало известно о гибели экипажа Су-34 при крушении в Брянской области

Ранее в субботу вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 разбились в Брянской области. Сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам. После крушения в области был введен план «Перехват».

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