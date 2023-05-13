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В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет

Вблизи границы России и Литвы разбился самолет, погиб пилот. Об этом в субботу сообщил департамент полиции прибалтийской республики, передает ТАСС.

В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
© РИА Новости

Легкомоторный самолет упал на территории Литвы, вблизи деревни Наукайсмис в приграничном Юрбаркском районе.

«Местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни», - сказано в сообщении.

Стало известно о гибели экипажа Су-34 при крушении в Брянской области

Причины крушения самолета пока неизвестны. Полиция начала расследование.

Ранее пилотов самолета ослепили лазером при подлете к Шереметьево.

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