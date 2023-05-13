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Стало известно о падении второго вертолета в Брянской области

В Брянской области в субботу, 13 мая, могли упасть сразу два вертолета. О возможном крушении второго воздушного судна стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, второй вертолет мог потерпеть крушение в Стародубе. При этом информации о пострадавших пока не поступало.

Уточняется, что на место возможного падения второго вертолета уже выехали экстренные службы. Другие подробности не приводятся.

Ранее 13 мая стало известно о крушении вертолета в городе Клинцы Брянской области. По предварительным данным экстренных служб, авиакатастрофа произошла из-за пожара двигателя. При этом очевидцы сообщали, что перед падением вертолета был слышен взрыв — он произошел еще в воздухе.

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