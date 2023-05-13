Момент падения вертолета в Брянской области попал на видео

В интернете появились видеоролики, на кадрах которых запечатлен момент падения вертолета в районе города Клинцы в Брянской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах горящее воздушное судно на большой скорости падет вниз.

Подробности происшествия устанавливаются. К месту падения вертолета направлены оперативные службы.

Представитель местных властей отметил, что данные о падении машины на жилой дом не подтвердились.

По его словам, многоквартирные, частные дома и хозпостройки не пострадали.