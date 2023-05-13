Момент падения вертолета в Брянской области попал на видео
В интернете появились видеоролики, на кадрах которых запечатлен момент падения вертолета в районе города Клинцы в Брянской области. Об этом пишет РЕН ТВ.
На кадрах горящее воздушное судно на большой скорости падет вниз.
Подробности происшествия устанавливаются. К месту падения вертолета направлены оперативные службы.
Представитель местных властей отметил, что данные о падении машины на жилой дом не подтвердились.
По его словам, многоквартирные, частные дома и хозпостройки не пострадали.
Сведений о причинах инцидента, судьбе летчиков и принадлежности вертолета пока нет.