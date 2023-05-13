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Момент падения вертолета в Брянской области попал на видео

В интернете появились видеоролики, на кадрах которых запечатлен момент падения вертолета в районе города Клинцы в Брянской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах горящее воздушное судно на большой скорости падет вниз.

Подробности происшествия устанавливаются. К месту падения вертолета направлены оперативные службы.

Представитель местных властей отметил, что данные о падении машины на жилой дом не подтвердились.

Вертолёт потерпел крушение в Брянской области

По его словам, многоквартирные, частные дома и хозпостройки не пострадали.

Сведений о причинах инцидента, судьбе летчиков и принадлежности вертолета пока нет.

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