Бастрыкин заявил о коррупции при выполнении гособоронзаказа

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжёлое для страны время при выполнении оборонзаказа нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», — цитирует его РИА Новости.