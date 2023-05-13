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Вертолёт потерпел крушение в Брянской области

В Клинцах (Брянская область) упал вертолет. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что перед падением вертолет долго кружил над городом, затем рухнул на дом в частном секторе.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлено падение вертолета. На снимках он охвачен огнем.

После падения раздался взрыв и над городом начал подниматься дым, сообщает РЕН ТВ.

Данных о судьбе летчиков пока нет. О пострадавших в результате инцидента также не сообщается.

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