Вертолёт потерпел крушение в Брянской области

В Клинцах (Брянская область) упал вертолет. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что перед падением вертолет долго кружил над городом, затем рухнул на дом в частном секторе.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлено падение вертолета. На снимках он охвачен огнем.

После падения раздался взрыв и над городом начал подниматься дым, сообщает РЕН ТВ.