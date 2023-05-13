Вертолёт потерпел крушение в Брянской области
В Клинцах (Брянская область) упал вертолет. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что перед падением вертолет долго кружил над городом, затем рухнул на дом в частном секторе.
В социальных сетях очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлено падение вертолета. На снимках он охвачен огнем.
После падения раздался взрыв и над городом начал подниматься дым, сообщает РЕН ТВ.
Данных о судьбе летчиков пока нет. О пострадавших в результате инцидента также не сообщается.