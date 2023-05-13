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В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московском ночном клубе крокодила, на которого не были оформлены документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, неравнодушный москвич через чат-бот для помощи диким животным сообщил, что в ночном клубе в небольшом террариуме содержится крокодил. По его мнению, животное находится в опасности.

Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели проверку и выявили наличие каймана в одном из клубов на Кудринской площади. Документы, которые подтверждают происхождение животного и дают право на его владение, предоставлены не были.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Если организация не сможет предоставить документы на крокодила, его изымут и передадут в Центр реабилитации диких животных. Там каймана осмотрят ветеринары и окажут ему необходимую помощь.

Уточняется, что в России запрещено содержать все виды крокодилов.

Ранее сообщалось, что в Москве жители теперь смогут передать информацию о фактах жестокого обращения с животными при помощи чат-бота «Спаси сову — Москва».

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