Священника задержали за попытку похищения мужчины в Петербурге

Петербургского священника, служащего в церкви священномученика Иерофея, Епископа Афинского на Обводном канале задержали за попытку похищения человека из-за любви. О задержании сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, священник распорядился похитить экс-супруга одной из прихожанок, с которой у 34-летнего мужчины якобы сложились близкие отношения. Утверждается, что после развода пары священник опасался, что бывший муж женщины может инициировать его отстранение от службы.

Уточняется, что священник передал 60 тысяч рублей «исполнителям» похищения, которыми оказались полицейские под прикрытием. Правоохранителям он объяснил, что после похищения мужчины хотел с ним договориться о молчании.

Священнослужитель задержан за попытку организовать похищение человека с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Он отправлен под домашний арест до 11 июля. Ему также запретили покидать место проживания, использовать интернет и общаться со свидетелями по делу.