$77.20+1.3284.25+1.36

Российского священника задержали за попытку похищения мужчины из-за любви

Петербургского священника, служащего в церкви священномученика Иерофея, Епископа Афинского на Обводном канале задержали за попытку похищения человека из-за любви. О задержании сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Священника задержали за попытку похищения мужчины в Петербурге
© РИА Новости

По информации канала, священник распорядился похитить экс-супруга одной из прихожанок, с которой у 34-летнего мужчины якобы сложились близкие отношения. Утверждается, что после развода пары священник опасался, что бывший муж женщины может инициировать его отстранение от службы.

Уточняется, что священник передал 60 тысяч рублей «исполнителям» похищения, которыми оказались полицейские под прикрытием. Правоохранителям он объяснил, что после похищения мужчины хотел с ним договориться о молчании.

Священнослужитель задержан за попытку организовать похищение человека с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Он отправлен под домашний арест до 11 июля. Ему также запретили покидать место проживания, использовать интернет и общаться со свидетелями по делу.

Ранее в Архангельской области 65-летняя российская пенсионерка и ее 33-летний сын получили по пять лет условного срока за похищение беременной 33-летней бывшей сожительницы сына. Несмотря на все угрозы и избиения, беременная женщина смогла выбраться через другое окно в помещении, где ее удерживали, и обратиться в полицию.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий