МВД: Девушка в Сочи разбила спорткар Lamborghini, врезавшись в дерево
Девушка на спорткаре Lamborghini в Сочи, не справившись с управлением, врезалась в дерево, сообщили в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
За рулем Lamborghini находилась 28-летняя девушка, уточняется в Telegram-канале ведомства.
Девушка, по данным правоохранителей, ехала на высокой скорости по Курортному проспекту Сочи.
В результате аварии никто не пострадал.
Как пояснили РИА «Новости» в краевом МВД, автомобиль не арендован, он принадлежит владельцу.
В марте прошлого года в Атлантике затонуло огромное судно, перевозившее тысячи люксовых транспортных средств.