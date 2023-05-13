МВД: Девушка в Сочи разбила спорткар Lamborghini, врезавшись в дерево

Девушка на спорткаре Lamborghini в Сочи, не справившись с управлением, врезалась в дерево, сообщили в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

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За рулем Lamborghini находилась 28-летняя девушка, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Девушка, по данным правоохранителей, ехала на высокой скорости по Курортному проспекту Сочи.

В результате аварии никто не пострадал.

Как пояснили РИА «Новости» в краевом МВД, автомобиль не арендован, он принадлежит владельцу.