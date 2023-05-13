Раненный в Луганске депутат сообщил об обстоятельствах получения им увечий

Раненный в Луганске первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил подробности об обстоятельствах получения им увечий. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что пострадал не при обстреле, а во время разбора завалов.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило о ранении депутата Госдумы Виктора Водолацкого и шестерых детей при обстреле Луганска.

«Вчера в районе 19-20 я возвращался в 6-ю гвардейскую казачью бригаду, которая находится на линии боестолкновения с укронацистами в районе Спорного. Мы ехали туда с военкором [Евгением] Лисицыным. И в момент пересечения улицы произошел прилет ракет, которые были выпущены по заводу. А вокруг него большой жилой квартал. Мы были в метрах 100-200 от этого места. Естественно, мы развернулись и прибыли туда», — рассказал Водолацкий.

«К месту подъехал председатель правительства ЛНР Козлов Сергей Иванович. И мы ждали, когда подъедут отряды МЧС для разбора завалов. В это время мы услышали крики людей с просьбой о помощи. Естественно, любой человек на моем месте не ждал бы, когда приедет МЧС. Мы бросились к этому месту и начали помогать людям», — сообщил депутат.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в тот момент, когда он начал разбирать обломки, произошло обрушение.

«Когда прибыли сотрудники МЧС, самое главное было спасти детей. Когда показали кадры, что меня выводят оттуда в крови, не разобравшись, многие решили, что я находился в этом помещении. А я был рядом», — объяснил Водолацкий.

Депутат поделился, что после полученных ранений он посетил больницу, где ему зашили и забинтовали ноги и руки и обработали лицо.

«Сейчас лицо у меня непрезентабельное: побитое и поцарапанное. Я думаю, что за дней десять все заживет. И мы будем дальше помогать людям», — заключил он.