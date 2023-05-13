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В Москве избили станцевавшего на улице в топике тиктокера

Танцующего в топике тиктокера избили в Москве. Об этом он рассказал в соцсетях, показав на видео момент нападения и его последствия. Записями поделился Telegram-канал «Плохие новости 18+».

В Москве избили станцевавшего на улице в топике тиктокера
© РИА Новости

По данным источника, молодой парень, гуляющий по столице в женском топе, шортах и кофте, решил устроить танцы посреди улицы в темное время суток. Этим он привлек прохожих, которым его поведение не понравилось.

На ролике видно, как двое кавказцев гонятся за молодым человеком, после чего, уже на следующем видео, у пострадавшего на лбу и в районе скулы виднеются кровоподтеки, ссадины и гематомы.

Ранее сообщалось, что подростки на камеру избили пенсионерку в подмосковном городе Красноармейске, после чего пожилая женщина умерла.

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