В Луганске прогремел взрыв
В поселке Юбилейном на окраине Луганска прогремел взрыв. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что был слышен только один взрыв, над городом поднялся столб дыма.
По предварительным данным, пострадали несколько домов: в них выбило стекла и посекло осколками крыши.
О пострадавших пока не сообщается.
На место взрыва выдвинулись специалисты экстренных служб.
Напомним, что вчера в Луганске прозвучали два взрыва. В результате обстрела пострадали семь человек.
Атака по городу предположительно была произведена с помощью крылатых ракет ОТРК «Гром».