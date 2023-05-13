В Луганске прогремел взрыв

В поселке Юбилейном на окраине Луганска прогремел взрыв. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что был слышен только один взрыв, над городом поднялся столб дыма.

По предварительным данным, пострадали несколько домов: в них выбило стекла и посекло осколками крыши.

О пострадавших пока не сообщается.

На место взрыва выдвинулись специалисты экстренных служб.

Напомним, что вчера в Луганске прозвучали два взрыва. В результате обстрела пострадали семь человек.