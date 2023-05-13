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Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области

В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области
© РИА Новости

Власти региона заявили, что на месте происшествия работают необходимые службы. Отдельные поезда станут следовать согласно измененному графику.

Ранее в Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

В ночь на 12 мая взрывы произошли в городе Запорожье, находящемся под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

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