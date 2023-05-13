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В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов на территории склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), на береговой зоне и в бассейне реки Нижней Тунгуски произошел в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов
© РИА Новости

"В Эвенкийском районе произошел разлив нефтепродуктов на территории склада ГСМ, береговой зоны и бассейна реки Нижней Тунгуски. На место происшествия выехала прокурор района", - сообщили в пресс-службе. Площадь разлива не уточняется.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС уточнили, что объем разлитых нефтепродуктов составил около 150 литров. "Это предварительные данные, сегодня будут еще брать пробы", - отметил собеседник агентства.

Ведутся работы по обработке загрязненной территории сорбентами, на воде установлены двойные боновые заграждения. По предварительным данным, причина разлива - разгерметизация старого трубопровода емкостного парка хранения нефтепродуктов муниципального предприятия "Эвенкиянефтепродукт".

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