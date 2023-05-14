Затопленную лодку с телом рыбака нашли в карельском озере

Тело рыбака, ушедшего на рыбалку несколько дней назад, нашли в затопленной лодке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

Житель поселка Волома 1974 года рождения ушел утром 10 мая на рыбалку и пропал. Он перестал выходить на связь с родственниками, которые вечером того же дня заявили об его исчезновении. Поиски начались в указанном районе, но известие о местонахождении пропавшего мужчины было получено только 12 мая.

Затопленную лодку нашли в разливе озера Хадоярви в 50 метрах от берега, в ней находилось и погруженное в воду тело рыбака. Следователи из Костомукши осмотрели место происшествия и не нашли повреждений на теле пострадавшего.

"Для определения точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточняют в ведомстве.

По результатам доследственной проверки сотрудники СК примут соответствующее процессуальное решение.