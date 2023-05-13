В Луганске ранен депутат Госдумы Водолацкий

В результате обстрела ЛНР со стороны армии Украины первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).