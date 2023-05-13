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В Луганске ранен депутат Госдумы Водолацкий

В результате обстрела ЛНР со стороны армии Украины первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Луганске ранен депутат Госдумы Водолацкий
© РИА Новости

Как говорится в сообщении, кроме него в ходе обстрела г. Луганска со стороны Вооруженных сил Украины пострадали еще шестеро детей. Степень тяжести их ранений не уточняется.

Уточняется, что украинские военнослужащие выпустили по городу две крылатые ракеты.

На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты

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