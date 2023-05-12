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Star: в Кении число погибших членов секты, практиковавшей голодание, достигло 179

Число погибших членов религиозной секты «Международная церковь «Хорошие новости» в Кении возросло почти до 180. Об этом сообщает издание The Star.

Выросло число погибших членов кенийской секты
© globallookpress.com

Как уточняется, число жертв движения, практиковавшего голодание, стало больше в связи с эксгумацией.

За пятницу, 12 мая, удалось установить еще 29 тел.

Работы ведутся на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи. Он порядка 20 лет назад создал секту.

Специальная группа экспертов 1 мая приступила к вскрытию эксгумированных тел. На текущий день специалисты получили данные о причинах смерти 112 человек.

По информации СМИ, большинство жертв скончалось от голода. Тем не менее есть жертвы, в первую очередь дети, которые были задушены. Могилы расположены на участке площадью 323 га.

Ранее утверждалось, что в Кении пропали без вести более ста членов секты «Хорошие новости».

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