Выросло число погибших членов кенийской секты

Число погибших членов религиозной секты «Международная церковь «Хорошие новости» в Кении возросло почти до 180. Об этом сообщает издание The Star.

Как уточняется, число жертв движения, практиковавшего голодание, стало больше в связи с эксгумацией.

За пятницу, 12 мая, удалось установить еще 29 тел.

Работы ведутся на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи. Он порядка 20 лет назад создал секту.

Специальная группа экспертов 1 мая приступила к вскрытию эксгумированных тел. На текущий день специалисты получили данные о причинах смерти 112 человек.

По информации СМИ, большинство жертв скончалось от голода. Тем не менее есть жертвы, в первую очередь дети, которые были задушены. Могилы расположены на участке площадью 323 га.