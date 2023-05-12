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В Мелитополе задержали причастных к взрыву и отключению энергии

Лица, причастные к взрыву и отключению энергоснабжения в городе Мелитополе, задержаны. Об этом сообщили в пятницу в экстренных службах Запорожской области.

В Мелитополе задержали причастных к взрыву и отключению энергии
© РИА Новости

"Лица, причастные к данному инциденту, задержаны", - сказал представитель экстренных служб, не уточняя подробностей.

В Мелитополе пропал свет после взрыва

В пятницу вечером в Мелитополе был слышен взрыв. Как сообщили в администрации города, без электроснабжения остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда. После взрыва в Мелитополе сработала защита на подстанции 150 кВ, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, сообщили в ГУП "Таврия-Энерго".

Как сообщает администрация Мелитополя, без электроэнергии остались населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка в Мелитопольском районе Запорожской области.

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