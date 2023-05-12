В Луганске ранен депутат Госдумы Водолацкий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий получил ранения в результате обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганска ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы Виктор Водолацкий", - говорится в сообщении.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что шесть детей пострадали в результате удара ВСУ по Луганску в День Республики. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".