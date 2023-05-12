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Суд арестовал убившую своего четырехлетнего сына женщину

Суд избрал в отношении женщины, убившей своего четырехлетнего сына, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 12 мая.

Суд арестовал убившую своего четырехлетнего сына женщину
© РИА Новости

По словам собеседницы «ВМ», на судебном заседании злоумышленница высказалась против избрания ей меры пресечения в виде ареста. Женщине предъявлено обвинение по соответствующей статье УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии»). В настоящее время расследование контролируется московской прокуратурой.

Обвиняемая находится на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров, в апреле 2012 года женщина дала согласие на лечение и была уведомлена о характере заболевания.

Вечером в четверг, 11 мая, в квартире жилого дома на Рублевском шоссе женщина 1981 года рождения жестоко убила своего четырехлетнего сына. Что побудило мать совершить преступление и что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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