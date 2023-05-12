$77.20+1.3284.25+1.36

Пассажирский поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку в Башкортостане

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти местной жительницы, которая погибла на железнодорожных путях в результате наезда пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

Пассажирский поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку в Башкортостане
© Depositphotos

Трагедия произошла возле станции Туймазы днем 11 мая. По предварительной информации, 21-летняя девушка переходила пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог предотвратить столкновения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. Проводится доследственная проверка. В Башкирии выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске многодетная мать погибла под колесами грузового поезда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий