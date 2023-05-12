Пассажирский поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку в Башкортостане

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти местной жительницы, которая погибла на железнодорожных путях в результате наезда пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

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Трагедия произошла возле станции Туймазы днем 11 мая. По предварительной информации, 21-летняя девушка переходила пути в запрещенном месте. Машинист поезда не смог предотвратить столкновения. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. Проводится доследственная проверка. В Башкирии выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования.