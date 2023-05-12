Посол России сообщил об отказе Клюшина сотрудничать со следствием в США

Посол России сообщил об отказе Владислава Клюшина сотрудничать со следствием в США
По словам Анатолия Антонова, обвинённый в киберпреступлениях в Америке россиянин считает свой арест несправедливым.
Дипломат предположил, что в случае оглашения срока тюремного заключения гражданину нашей страны, его юристы оспорят вердикт. Антонов выразил уверенность, что команда Клюшина приложит усилия не только для уменьшения срока, но и полного освобождения бизнесмена.
Приговор Клюшину вынесут 23 мая. После этого, уточнил посол, будет открыт процесс, в ходе которого определят и материальный ущерб.
Россиянин находится в тюрьме штата Массачусетс. Сегодня его посетил Антонов.
Клюшина арестовали в Швецарии в июне 2021 года по запросу Вашингтона. Позже его экстрадировали в США и обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые якобы были его сообщниками.