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В Новосибирской области задержали исполнителя убийства бизнесмена Каблова

В Новосибирской области задержан исполнитель убийства предпринимателя Александра Каблова в городе Осинники Кемеровской области в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В Новосибирской области задержали исполнителя убийства бизнесмена Каблова
© РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 47-летнего жителя в городе Осинники задержан 38-летний исполнитель убийства... на территории Новосибирской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу напомнили, что обнаружили тело 47-летнего Каблова с огнестрельным ранением в области головы 6 апреля. Через шесть дней, 12 апреля, был задержан и в дальнейшем взят под стражу один из местных жителей, которого обвинили в причастности к убийству. Также была опубликована ориентировка на предполагаемого исполнителя убийства. За информацию о нем обещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Кроме того сообщалось, что причиной убийства стал конфликт между Кабловым и преступниками.

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