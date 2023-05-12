В Новосибирской области задержали исполнителя убийства бизнесмена Каблова

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 47-летнего жителя в городе Осинники задержан 38-летний исполнитель убийства... на территории Новосибирской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу напомнили, что обнаружили тело 47-летнего Каблова с огнестрельным ранением в области головы 6 апреля. Через шесть дней, 12 апреля, был задержан и в дальнейшем взят под стражу один из местных жителей, которого обвинили в причастности к убийству. Также была опубликована ориентировка на предполагаемого исполнителя убийства. За информацию о нем обещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.