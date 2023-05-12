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В Крыму упал военный вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в пятницу во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявили в Минобороны России.

"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - сообщили в ведомстве.

К месту аварии для выяснения причин произошедшего направили комиссию главного командования ВКС. По данным МО РФ, предварительной причиной крушения является отказ техники.

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