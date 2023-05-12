В Крыму упал военный вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в пятницу во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявили в Минобороны России.
"12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - сообщили в ведомстве.
К месту аварии для выяснения причин произошедшего направили комиссию главного командования ВКС. По данным МО РФ, предварительной причиной крушения является отказ техники.