Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области получил ранения при детонации самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу. Подробности его состояния на данный момент не названы.
Согласно предварительным данным, взрывное устройство сработало в мусорной урне рядом с подъездом многоквартирного жилого дома в момент, когда из подъезда выходил и.о. замминистра. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.