Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе

Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области получил ранения при детонации самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу. Подробности его состояния на данный момент не названы.