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Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе

Исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области получил ранения при детонации самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
© РИА Новости

Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу. Подробности его состояния на данный момент не названы.

Согласно предварительным данным, взрывное устройство сработало в мусорной урне рядом с подъездом многоквартирного жилого дома в момент, когда из подъезда выходил и.о. замминистра. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

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