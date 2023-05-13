В Волгограде москвич до смерти забил сожительницу из-за ревности

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

5 мая текущего года житель Московской области со своей 32-летней сожительницей находился в одной из квартир по ул. Мира. Между ними в один момент возникла ссора на почве ревности, мужчина ударил несколько раз женщину по голове.

Чтобы избежать наказания за преступление, он через телефон соседа вызвал скорую. Медикам фигурант сообщил, что якобы незнакомая ему женщина попросила у него помощи после избиения на улице.

Сожительницу злоумышленника госпитализировали, в больнице ей стало хуже, а через несколько суток она скончалась, сообщили в СУ СКР по региону.